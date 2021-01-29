Süt tesisinde sona gelindi

Pandemi nedeniyle dünya devletleriyle birlikte Türkiye’nin de ekonomik sarsıntı geçirdiğini vurgulayan Milletvekili Başer, Türkiye’de sıkı tasarruf tedbirlerinin alındığı, birçok yatırımın askıda dönemde, süt ünitesi yatırımını Yozgat’a kazandırmak için çok mücadele verdiklerini belirtti. Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye’de hiçbir yerde bulunmayan Süt Ünitesi yatırımının Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını belirten Başer, yatırımın Yozgat istihdamına, ekonomisine ve hayvancılığına büyük katkı sunacağını açıkladı. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için bakanlık ve TKDK üzerinden büyük destekler verdiklerini ve yatırım yaptıklarını açıklayan Başer, bu destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve ivme kazanmaya başladığını belirtti. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek yoğun gayret ve çaba içinde olduklarını vurgulayan Milletvekili Başer, ilmek ilmek dokuyarak yaptıkları yatırımların yakın zamanda semeresini vereceğini açıkladı. Başer, yapımı hızla devam eden Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın faaliyete geçmesiyle Yozgat’ın Hayvancılığın büyük gelişme göstereceğini vurgulayarak Yozgat’ın hayvancılık alanında da merkez haline geleceğini belirtti. Kurulacak süt Ünitesi tesisinde çiğ sütün işlenerek peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt ve ayran üretiminin yapılacağını bu ürünlerin Türkiye’nin dört tarafında satılacağını açıkladı. •Seyfettin Sağlam•