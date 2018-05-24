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Sosyal yapımız analiz edilecek

KONYA Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu bölgenin nüfus yapısı, göç oranı, göçün nedenleri ve işgücü potansiyeli gibi birçok parametreyi içinde barındıracak önemli bir ‘Sosyal Yapı Analizi’ çalışmasını başlattı.

Sosyal yapımız analiz edilecek

KONYA Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu bölgenin nüfus yapısı, göç oranı, göçün nedenleri ve işgücü potansiyeli gibi birçok parametreyi içinde barındıracak önemli bir ‘Sosyal Yapı Analizi’ çalışmasını başlattı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Sosyal yapımız analiz edilecek

Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinin tamamını kapsayan Sosyal Yapı Analizi çalışması, KOP Başkanı İhsan Bostancı ile yüklenici firma temsilcisinin katıldığı imza töreniyle başlatılmış oldu. Projenin amacını, “Bölgenin aile, eğitim ve demografik yapısı, sağlık ve eğitim hizmetleri, yerleşim düzeni ve insan-toprak ilişkileri, istihdam ve gelir imkanları gibi toplumsal ve kültürel yapısını incelemek ve mevcut durumu ortaya çıkartmak” olarak niteleyen KOP Başkanı İhsan Bostancı, çalışmanın tüm KOP illerini kapsadığını belirterek sonuç raporunun 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacağını söyledi. Bostancı, projenin KOP Bölgesi Sosyal Yapı Analizi Projesi kapsamında başlatıldığını kaydetti. Bostancı, proje ile bölgenin nüfus yapısı, göç oranı, göçün nedenleri, eğitim durumu, istihdam edilebilirliği ve işgücü potansiyeli, özel politika gerektiren grupların toplum içindeki durumu gibi bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik ve toplumsal durumu ve yaşanan problemlerin tam olarak yerinde tespit edilmesinin sağlanacağını ifade etti. Başkan Bostancı, “Yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlar saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini araştırılacaktır. Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya koymak adına önemli bir analiz çalışmasını başlattık. KOP Bölgesinde uygulayacağımız sosyal projelere altlık oluşturarak, KOP illerimizin sosyal yatırımlardan en yüksek payı alabilmesi, yapılacak yatırımların doğru yere yönlendirilebilmesi, kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından KOP Bölgesi Sosyal Yapı Analizi çalışmasına büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

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