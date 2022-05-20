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Sorgun’a ziyaret

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar’ı ziyaret etti.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:59
Sorgun’a ziyaret

Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agah Ayhan eşlik etti. Daha somnra İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ı ziyaret eden Yoldaş, Belediye tarafından açılan Kitap Fuarında Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ve Yavuz Selim İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.
Haber Merkezi

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Sorgun’a Ziyaret
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