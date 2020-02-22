Şehitlerimiz için dua ettiler

Etkinliğe, Kaymakam Murat Kahlay da katıldı. Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğindeki programa katılan Kaymakam Kaplay, ‘’Şehitlerimiz en değerli olan canlarını bizler için feda ettiler. Bizlere düşen onların emaneti olan sizlere sahip çıkarak en iyi şekilde korumaktır” dedi. Dernek binasında gerçekleşen programa çok sayıda şehit yakını ve misafirler katıldı. Kur'an-ı Kerimin okunmasının ardından dünyanın dört bir tarafında zor durumda olan mazlumlar için dua edildi. Şehit yakınlarına ikramda bulunulmasının ardından program sona erdi.