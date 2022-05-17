Şehit yakınları ile buluştular

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz başta olmak üzere, şehit aileleri ve davetliler katıldı. Dernek yönetim kurulu başkanı Pınar Ünal’ın derneğin kuruluş süreci, faaliyetleri hakkında ve gönüllüler ile bağışçılar için yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Kaymakam İbrahim Kazar, dernek ve vakıf başta olmak üzere STK’ların etkin ve aktif faaliyetlerine değinerek, şehit ailelerine yönelik bu programın da bir başka anlam taşıdığını dile getirdi. Kahvaltı sonunda, anneler günü nedeniyle anne ve şehitler konulu şiir ve ilahi okumak üzere, şair ve yazar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ile ilahi sanatçısı Recep Kunduz sahne aldı. İl Müdürü Yurtlu, ‘’Sizlere okuyacağımız şiirlerle sizleri üzmek, acılarınızı hatırlatmak için değil, anne ve şehitlerimize birer Fatiha okumak, okutmaya vesile olmak, şehitlerimizin Adn ve Firdevs cennetinde yaşam sürdüklerini hatırlatmak için huzurunuzdayız’’ dedi.

Daha sonra, Yurtlu ve Kunduz, ‘Ruhun Şad olsun Anam, Şehit Tekgül’üm, Annem hakkını helal et, Şehit tahtında Rabbe gülümser’ adlı şiir ve ilahileri karşılıklı olarak seslendirerek, duygulu anlar yaşattılar. Program, şehit ailelerine günün anısına verilen çiçek takdimiyle sona erdi. •Haber Merkezi•