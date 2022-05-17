Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Şehit yakınları ile buluştular

Sorgun Şefkat Eli İnsanı Yardım Derneği tarafından şehit ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:53
Şehit yakınları ile buluştular

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz başta olmak üzere, şehit aileleri ve davetliler katıldı. Dernek yönetim kurulu başkanı Pınar Ünal’ın derneğin kuruluş süreci, faaliyetleri hakkında ve gönüllüler ile bağışçılar için yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Kaymakam İbrahim Kazar, dernek ve vakıf başta olmak üzere STK’ların etkin ve aktif faaliyetlerine değinerek, şehit ailelerine yönelik bu programın da bir başka anlam taşıdığını dile getirdi. Kahvaltı sonunda,  anneler günü nedeniyle anne ve şehitler konulu şiir ve ilahi okumak üzere, şair ve yazar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ile ilahi sanatçısı Recep Kunduz sahne aldı. İl Müdürü Yurtlu, ‘’Sizlere okuyacağımız şiirlerle sizleri üzmek, acılarınızı hatırlatmak için değil, anne ve şehitlerimize birer Fatiha okumak, okutmaya vesile olmak, şehitlerimizin Adn ve Firdevs cennetinde yaşam sürdüklerini hatırlatmak için huzurunuzdayız’’ dedi. 
Daha sonra, Yurtlu ve Kunduz, ‘Ruhun Şad olsun Anam, Şehit Tekgül’üm, Annem hakkını helal et, Şehit tahtında Rabbe gülümser’ adlı şiir ve ilahileri karşılıklı olarak seslendirerek, duygulu anlar yaşattılar. Program, şehit ailelerine günün anısına verilen çiçek takdimiyle sona erdi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Şehit Yakınları Ile Buluştular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aqaupark hizmete açıldı
Aqaupark hizmete açıldı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Köse’ye ziyaret
Köse’ye ziyaret
Metruk binalar yıkılıyor
Metruk binalar yıkılıyor
Elektrik tüketimi azaldı
Elektrik tüketimi azaldı
Değerlendirme tamamlandı
Değerlendirme tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim