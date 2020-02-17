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Şehit ailesine ziyaret

ÇEKEREK Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ilçe merkezi ve bağlı köylerindeki şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:06
Şehit ailesine ziyaret

Kaymakam Çakal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ebubekir Kılıçarslan ile birlikte Nazlı ve Yüksel ailesini ziyaret etti. 1987 yılında Mardin İli İdil İlçesinde Şehit olan Sadık Nazlı’nın babası Ali Nazlı ve 2017 yılında EYP patlaması sonucu Şırnak İli Gabardağı mevkiinde Şehit olan Faruk Yüksel'in babası Murat Yüksel’i ziyaret eden Kaymakam Çakal, şehit yakınlarının taleplerini alıp, şehit annesi ve babasının ellerini öptü. Kaymakam Çakal, daha sonra engelli ve yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

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Şehit Ailesine Ziyaret
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