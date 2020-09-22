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Şehir Treni projesine devam ediliyor

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz deresi bölgesinde devam eden çalışmaları denetleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

22 Eylül 2020 Salı 00:12
Şehir Treni projesine devam ediliyor

Eğriöz deresi kenarında ‘Şehir treni’ projesini uygulayacaklarını belirten Ekinci, park istasyonundan kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda seferler yapılacağını bildirdi. Ekinci, 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolu ile bölgenin halkın nefes alabileceği alanlardan olacağını anlatarak, "Kentsel tasarım projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, dere kenarında bulunan kilit parke taşları sökülüp, elektrik hatları yer altına alınırken, yağmur kanalları tesis edildi, şimdi de asfalt serimi yapılacak" dedi. Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlandığını kaydeden Ekinci, "Bu projenin ikinci etabını oluşturan Eğriöz deresinin Hastane Caddesi’nden başlayıp Kaplıcalar bölgesine kadar devam eden bölümünde dere ıslahı tamamlandı. Bölgede, peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, dere kenarında piknik yapılabilecek. Seyir terasları, model su değirmenleri, bisiklet, çocuklar için paten pistlerinin yer alacağı bölge cazibe merkezi olacak" diye konuştu. 

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Şehir Treni Projesine Devam Ediliyor
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