SALEP TESCiLLENDi

Yozgat’ın önemli değerlerinden, Akdağmadeni ormanlarında doğal olarak yetişen salep, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Akdağmadeni Salebinin marka değerini arttırmak, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret ederek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni takdim etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerledikleri dönemde Akdağmadeni Salebine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için Ak Konak, Şehit Mehmet Köklü Parkı, Akdağmadeni Devlet Hastanesi kantininde satış noktaları oluşturularak, satışlarına başladıklarını hatırlattı. Yalçın, ‘’Güvenli ve sağlıklı bir şekilde belediyemiz tarafından paketlenerek satışa sunulan Akdağmadeni Salebi üst solunum yolu rahatsızlıkları, sindirim sisteminin düzenlemesi ve vücut direncini artırması nedeniyle ülkemizde en çok tercih edilen salep durumundadır. Şifa kaynağı olan Akdağmadeni Salebini dileyen esnafımıza da ulaştırarak yeni satış noktaları oluşturulacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, İlçenin doğal zenginliklerinin ekonomiye kazandırılarak, vatandaşların iktisadi gelişimine katkıda bulunulması gayesi ile yürüttükleri projeler kapsamında, Akdağmadeni salebinin işlenmesi, paketlenmesi, marka ve coğrafi işaretinin tescili işlemleriyle ilgili olarak önemli mesafeler kat ettiklerini aktardı. Yalçın, Patent ve coğrafi işareti onay aşamasında TÜBITAK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsa Karaman, Erciyes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Gülşen, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat il Koordinatörü Memiş Sezen, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. Ünal Karık’ın da destek verip, çalışmalar yaptığını hatırlattı. •HABER MERKEZİ•