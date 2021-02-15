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Ramazan’a hazırlık

ÜÇ Ayların başlaması, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Yozgat’taki camilerde de hazırlıklar yoğunlaştırıldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:11
Ramazan’a hazırlık

Sarıkaya ilçesinin Boyalık Köyü Camii Ramazan ayı için hazır hale getirildi. Bakımdan geçirilen camiyi ziyaret eden Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ibadetlerin huşu ile yapılabilmesi için camilerin tertip, düzen, bakım, temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Kandemir, ‘’Allah Teala'nın yer yüzündeki evleri konumunda olan camilerimizin yapımı ve amacına uygun olarak yaşatılması son derece önemlidir. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, ‘Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa yüce Allah da o kişiye cennette bir köşk yapar’’ dedi. Daha sonra İmam hatip Cemalettin Yurtalan ve hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Müftü Kandemir, Camilerde gençler başta olmak üzere cemaat sayısının artırılmasının önemini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan’a Hazırlık
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