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Projeler tanıtıldı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Gümüşsu Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:19
Projeler tanıtıldı

Öğrencilere ait projelerin tanıtımının gerçekleştiği fuarda şiirler okunup, halk oyunları oynandı. Bilim Fuarı açılışına Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin sergilediği çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İrfan Akın, fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ise “Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi bilim, fen ve mühendislik becerilerine teşvik eden ve güzel bir fuar hazırlanmasını sağlayan idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi. •Haber Merkezi•
 

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Projeler Tanıtıldı
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