Özel öğrencilerle birlikte

Konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Samet Serin, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan, Okul Müdürü Hüseyin Doğan, özel eğitim öğrencileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan drama, slayt dans gösterisi ve şiir gösterileri sergilendi. Kaymakam Serin beraberindekiler ile birlikte özel eğitim sınıfında öğrencilerle beraber pasta keserek günlerini kutladı. İkramların ardından Serin öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. •Haber Merkezi•