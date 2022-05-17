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Özel öğrencilerle birlikte

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulunda program düzenlendi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:55
Özel öğrencilerle birlikte

Konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Samet Serin, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan, Okul Müdürü Hüseyin Doğan, özel eğitim öğrencileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan drama, slayt dans gösterisi ve şiir gösterileri sergilendi. Kaymakam Serin beraberindekiler ile birlikte özel eğitim sınıfında öğrencilerle beraber pasta keserek günlerini kutladı. İkramların ardından Serin öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Özel öğrencilerle BirlikteSarıkaya
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