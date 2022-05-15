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Öğrencilere destek

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak gönderilen sınavlara hazırlık kitapları öğrencilere dağıtıldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:06
Öğrencilere destek

Milli Eğitim Bakanlığınca Yozgat’a gönderilen 12’nci sınıf öğrencileri için 38 bin 56 adet Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 bin 188 adet Alan Yeterlilik Testi (AYT), 2 bin 10 adet Yabancı Dil Testi (YDT) soru bankası öğrencilere verildi. 8’inci sınıf öğrencileri için 5 bin 635 adet Liseye Geçiş Sınavı (LGS) çalışma kitabı dağıtılırken toplamda 63 bin 889 kitap 11 bin 582 öğrenciye yapılan planlamaya göre ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı. Gönderilen kitaplardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. •Haber Merkezi•

Son Güncelleme: 14.05.2022 14:04
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