Ödüllü yarışma

Yarışmanın 21 Mayıs tarihinde düzenleneceğini belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal, “‘Okumak Güzeldir’ konulu Kitap Okuma Yarışmamızla öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek istiyoruz. Yarışmamızın ödüllü olması öğrencilerimizi olumlu yönde etkileyecek ve kitap okuyan öğrenci sayısını artıracaktır. Yarışmamızda birinci olan öğrencimiz çeyrek altın, ikinci olan öğrencimiz gram altın ve üçüncü olan öğrencimiz ise tablet ile ödüllendirilecektir. Dördüncü ve beşinci olan öğrencilerimize ise eğitim seti ödül olarak verilecektir. Kitap Okuma Yarışmasına katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. •Haber Merkezi•