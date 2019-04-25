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Kütüphane de devretti

YOZGAT’TA 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı kapsamında İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koltuğuna Zeynep Ateş oturdu.

Kütüphane de devretti

YOZGAT’TA 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı kapsamında İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koltuğuna Zeynep Ateş oturdu.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Kütüphane de devretti

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak, makamını ilkokul öğrencisi Zeynep Ateş’e devretti.
Velisi ile birlikte Kütüphaneye gelen Sakarya İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Zeynep Ateş'i, Müdür Mustafa Karabacak karşıladı.
Çocuk ile bir süre daha sohbet eden Müdür Mustafa Karabacak, günün anısına Zeynep Ateş’e hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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