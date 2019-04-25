Kütüphane de devretti

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak, makamını ilkokul öğrencisi Zeynep Ateş’e devretti.

Velisi ile birlikte Kütüphaneye gelen Sakarya İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Zeynep Ateş'i, Müdür Mustafa Karabacak karşıladı.

Çocuk ile bir süre daha sohbet eden Müdür Mustafa Karabacak, günün anısına Zeynep Ateş’e hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.