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Komisyon toplantısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Kamu Hastaneleri Hizmetleri başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:48
Komisyon toplantısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Zafer Akdeniz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur katıldı. Toplantıda Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından sunum yapıldı. Sunumun ardından Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.
•Haber Merkezi• 

Anahtar Kelimeler:
Komisyon Toplantısı
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