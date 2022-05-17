Keven, gelen cevabı yayınladı

Milletvekili Keven, “Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 130 öğrenci eğitim alıyor ancak önümüzdeki yıl uygulamaya geçmeleri gerekiyorken Sarıkaya'da yapılan veya temeli atılan bir Uygulama Hastanesi yok. Bununla ilgili geçtiğimiz ay TBMM’de bir konuşma yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanı’na soru önergesi vermiştim. Milli Eğitim Bakanlığı, Bozok Üniversitesinden alınan yazı ile birlikte tarafıma bir cevap gönderdi. Rektörlük yazısında “Üniversitemizin 2022-2024 dönemi yatırım bütçe teklifleri 14 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu bütçe teklifinde, Üniversitemiz Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna bağlı olarak işletilmek üzere Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Binası 10 bin metrekare yapımı için 24 milyon 800 bin lira tutarında yatırım bütçesi talep edilmiştir. Ayrıca, söz konusu binanın yapımı Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planındaki hedeflerimiz arasında da yer almaktadır.” denilmektedir. Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün yatırım bütçesini talep ettiği bu projenin somutlaşması için başta iktidar temsilcileri olmak üzere herkesin ısrarla takip etmesi gerekmektedir. Geleceğin Fizyoterapistlerini yetiştiren bir okulda Uygulama Hastanesinin olmaması düşünülemez’’ diye konuştu.

‘NEDEN DIŞARIDA STAJ YAPSINLAR’

Önergeye verilen cevapta stajların öğrencilerin kendi illerinde bulunan kurumlarda da yapılabileceğinin söylenmesi üzerine Milletvekili Keven basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. ‘’Öğrencilerimizin yaşadığı illerde veya Bozok Üniversitesine bağlı ilgili polikliniklerde yaz stajlarını yapabileceği ifade ediliyor ancak yaz stajlarının dışında son sınıfta yoğun uygulama eğitimi alması gereken öğrencilerin eğitimlerinin daha kurumsal ele alınması gerekiyor. Yapılacak küçük bir araştırmada dahi Kütahya, Afyon gibi illerde bulunan üniversitelerin bünyesinde Fizik Tedavi Uygulama Hastanelerinin olduğu görülebilecektir. Yozgat Bozok Üniversitesinin neden Sarıkaya Fizik Tedavi Uygulama Hastanesi olmasın? Bizim öğrencilerimiz neden başka illerde staj yapmaya gitsin? Bu durumun acil çözüme kavuşturulmasını, gerekli yatırım bütçesinin tahsis edilmesini ve uygulama projelerinin hazırlatılmasını Yozgat halkı adına talep ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu projeye bütçe ayırmalı ve nitelikli, bilimsel bir eğitim alması gereken öğrencilerimizi Uygulama Hastanesi ile buluşturmalıdır. Uygulama Hastanesi eğitim hizmetinin yanında aynı zamanda bölge halkının sağlık hizmeti almak üzere Sarıkaya’ya gelmelerini ve termal kaplıca suyunun daha verimli değerlendirilmesini de sağlayacaktır.” dedi.

8Haber Merkezi

