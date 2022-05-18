Karaca’dan ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ü makamında ziyaret eden Karaca ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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