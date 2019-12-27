Kadınlara Konferans

Vakfın Aile Koordinatörü Ruziye Öngel, ''İçtimai hayatımızda pek çok savrulma ve yozlaşmaya sebep olan ideolojilerin etkisiyle yaşadığımız bu çağda, tüm bu ideolojilerin, konulara bir rol biçip bizi asıl gayemizden uzaklaştırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bizler Müslüman kadınlar olarak, tüm bu yozlaşma ve savrulmaya karşı sadece Yüce Allah'ın ve Resul’ünün bize bildirdiği ölçüde hareket etmemiz gerektiği hakikati ile Allah'ın Davasına hizmet edenlerden ilham almamız gerektiğini düşünüyoruz’’ dedi. Avukat Gülden Sönmez ise, Müslümanların birbirleriyle birlik, beraberlik halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.