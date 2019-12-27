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Kadınlara Konferans

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, Avukat Gülden Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı ‘İlham Veren Kadınlar’ başlıklı zkonferans ilgi gördü.

Kadınlara Konferans

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, Avukat Gülden Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı ‘İlham Veren Kadınlar’ başlıklı zkonferans ilgi gördü.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
Kadınlara Konferans

Vakfın Aile Koordinatörü Ruziye Öngel, ''İçtimai hayatımızda pek çok savrulma ve yozlaşmaya sebep olan ideolojilerin etkisiyle yaşadığımız bu çağda, tüm bu ideolojilerin, konulara bir rol biçip bizi asıl gayemizden uzaklaştırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bizler Müslüman kadınlar olarak, tüm bu yozlaşma ve savrulmaya karşı sadece Yüce Allah'ın ve Resul’ünün bize bildirdiği ölçüde hareket etmemiz gerektiği hakikati ile Allah'ın Davasına hizmet edenlerden ilham almamız gerektiğini düşünüyoruz’’ dedi.  Avukat Gülden Sönmez ise, Müslümanların birbirleriyle birlik, beraberlik halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 

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Kadınlara Konferans
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