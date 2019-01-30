Kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı

Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşı köyünde bulunan Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından iş makinesini ve üzerinde taşındığı tırı tespit etti. Şüphelilerin bilgilerine de ulaşan ekipler, Ömer Y, Hakan Y. ve Ceyhun Y'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. ve Hakan Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ceyhun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların, kaçak kazı yapmaktan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.