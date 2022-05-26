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İlaçlama yapıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, Park ve Bahçeler Birimi ekipleri haşere ve yabani otlara karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:48
İlaçlama yapıldı

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiren Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, “Park ve Bahçeler Birimi ekiplerimiz, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilçemiz merkezinde bulunan bütün mezarlıklarda ve muhtelif yerlerde haşere ve yabani otlara karşı ilaçlama yaptı ” diye konuştu.
•Haber Merkezi•

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Ilaçlama Yapıldı
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