Hıdrellez kutlandı

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bozok Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programda Hıdırellez geleneğinin çok uluslu yapısı ele alınarak uygulama ve ritüellerine değinildi. Ortak kurulan sofrada testi kebabı, güveç ikram edilerek, Hıdrellez kınası yakıldı. Halaylar çekilerek, geleneksel oyunlar oynandı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “Anadolu ve Balkan halkları, yaşamla aralarındaki bağı çoğaltmak için çok sayıda doğa bayramı kutlamıştır. Bunların en çok bilineni, bugün kutladığımız Hıdırellez’dir. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tescillenen Hıdırellez’i gelecek nesillere aktarmamız önemli. Bu nedenle de Hıdrellez kutlamasını Çamlık Milli Parkımızda halkımızla birlikte kutlamak istedik. Hıdrellez etkinliğini, Bozok Edebiyat ve Sanat Derneği ile birlikte düzenledik, katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hıdrellez kutlamalarında ritüellerin unutulmaması için de çeşitli etkinlikler düzenledik. Soframızın bereketli olması için ortak sofralar kuruldu, dualarımızın kabul olması için kınalar yakıldı, kuruyemişlerimizi yedik, halaylarımızı çektik, güzel bir etkinlik oldu. İyiliğin, bereketin ve bolluğun bayramı kutlu olsun” dedi.•Haber Merkezi•