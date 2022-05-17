Her insan engelli adayıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla ‘Engelsiz Cami- Engelsiz İbadet’ projesinin yürütüldüğünü belirten Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, engelli olmanın kusur olmadığını vurguladı. Fiziken engelli olmanın bir eksiklik değil Allah’ın takdirine rıza gösterip sabredebilmesi durumunda ebedi nimetlere ulaşmada bir nimet olduğu görüleceğini kaydeden Kayış, “Böylesi anlamlı bir programda bizleri buluşturdukları için Sorgun İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. İlçe Müftülüğü olarak vatandaşlarımızı dini konularda aydınlatma görevimiz olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza daha fazla zaman ayırarak İslam dinini güzel örnekleriyle anlatmaya gayret gösteriyoruz. Bizler her zaman sizin yanınızda ve hizmetinizdeyiz. Sizleri camilerimizde, aramızda görmekten mutlu oluruz” dedi.

Haber Merkezi