Hediyesini verdi

Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ temalı yarışmada kompozisyon dalında derece yapan öğrenciyi, ailesiyle birlikte makamında kabul etti. Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencilerinden Hayriye Rana Duran, ilçe birincisi oldu, Yozgat’ta yapılan il birinciliği yarışmasında ise üçüncülük elde etti. Kaymakam Cihangir, Hayriye Rana Duran’ı tebrik etti, bisiklet hediye edip, başarılarının devamını diledi.