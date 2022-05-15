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Hedef 2023

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından başlatılan hane ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:36
Hedef 2023

Yaşlısından gencine herkesin yanında olan Ünal, yapmış olduğu hane ziyaretleri ile belde halkı tarafından beğeni aldı. Hedeflerinin 2023 olduğunu belirten Belediye Başkanı Ünal, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her daim halkının yanında olduğunu ifade eden Ünal, “Dava adamlığı yıllarca, sefasını sürenlerle değil. Zor zamanlarda zorluklara göğüs gererek zorluklar karşısında cefasını çekenlerle yürünür. Rabbim güç versin, versin ki aşılmaz denen yolları vatandaşlarımız ile birlikte aşalım. Milletin kalbine ulaşalım” dedi. •Haber Merkezi•

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