Irgatoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Programı’ kapsamında il ziyaretlerinin yapıldığını hatırlattı. Irgatoğlu, bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK Üyeleri Sezer Yozgat ve Kürşat Azkur’un da Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunup, toplantılara katıldığını bildirdi. Irgatoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından gerçekleştirdikleri istişare toplantısına da katılımın yoğun olduğunu bildirdi. Irgatoğlu, ‘’Toplantımıza yoğun bir katılım sağlayarak salonu doldurup, taşıran kıymetli dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, partimize yeni üyelikleriyle güç veren ülküdaşlarımıza hoş geldiniz diyorum’’ ifadelerini kullandı. Irgatoğlu, Milliyetçi-Ülkücü Camianın sadece seçim süreçlerinde değil her zaman vatandaşı ile bir araya gelen, onları dinleyen bir camia olduğuna vurgu yaptı.

HALKIN ARASINDAYIZ

MHP İl Başkanı Irgatoğlu, ‘’Milletvekilimiz Ethem Sedef ile birlikte düzenli olarak teşkilat, esnaf, vatandaş ve STK ziyaretleri yapıyoruz. Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli beyin talimatları doğrultusunda Adım adım 2023, İl İl Anadolu programı kapsamında Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef ve MYK üyelerimizin katılımı ile geniş bir toplantı yaptık. İlk olarak muhtarlarımız ve basın mensuplarımızla bir araya gelerek Yozgat’ın sorunlarını ve isteklerini demokrasinin temel taşı muhtarlarımızdan ve her zaman halkın arasında olan, halkımızın haber alma özgürlüğüne hizmet eden basın mensuplarımızdan dinledik. Toplantımıza yoğun bir katılım oldu. Bu katılımlardan dolayı muhtarlarımıza ve basın mensuplarına ayrıca teşekkür ederiz. Yozgat’ın sorunlarının ve taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme gelmesi ve çözümü konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren hemşerimiz ve Genel başkan Yardımcımız Sadir Durmaz bey ve Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef beye de ayrıca teşekkür etmek isterim’’ diye konuştu. MHP Yozgat İl Başkanı Irgatoğlu, muhtarlar ve basın mensupları ile yaptıkları toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile birlikte STK, esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiklerini, il merkezinde uğradıkları her yerde çok sıcak karşıladıklarını aktardı. Irgatoğlu, ‘’Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz bey baba ocağı olan Yozgat’ta yaptığı ziyaretlerde hemşerilerimizin sıcak davranmalarından oldukça memnun kaldılar. Yozgat Halkı’nın MHP teşkilatlarına gösterdiği teveccühün de her geçen gün arttığını bir kez daha görmüş olduk. Ziyaretler kapsamında vatandaşlarımız, esnafımız, STK’larımız isteklerini ve şikayetlerini bizzat ilettiler bizlerde vatandaşımız istek ve arzularını yerinde dinlemiş olduk. Sıcak karşılama ve teşkilatlarımızı bağılarına basmalarından dolayı Yozgat Halkı’na ayrıca teşekkür ederim’’ diye konuştu.

ÜYE KAYDI

Irgatoğlu, Cumhuriyet Alanı’nda kurdukları stant ile üye kaydı aldıklarını, vatandaşların üye olmak için parti binasına da geldiklerini bildirdi. Irgatoğlu, ‘’Bizde onların içinde onlara daha yakın bir şekilde kayıtlarını yapmak adına böyle bir karar aldık ve başladık. Standımızın açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. İlk gün 300 kadar hemşerimizin üye kaydını aldık. Son programımızda dahil olmak üzere gördük ki halkımızın Milliyetçi-Ülkücü MHP teşkilatlarına inancı tam. Bizde halkımızın bize gösterdiği teveccüh ve güvene layık olmak adına onların sesi olmaya devam edeceğiz. Nerede bir vatandaşımız var ise ne mağduriyeti, sorunu ya da talebi var ise yerinde dinlemeye çözümler üretmeye devam edeceğiz. MHP çatısı altında bizlerle birlikte olmak isteyen hemşerilerimiz için standımız hizmet vermeye devam ediyor. Herkesi bu kutlu dava da bizimle yürümeye davet ediyorum’’ diyerek, açıklamasını tamamladı.