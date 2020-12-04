Gören hayran kalıyor

AYDINCIK ilçesindeki dağlık kesimlerden çıkartılan yarı değerle taşların işlenip, ekonomiye kazandırılmasına yönelik kadınların el emeği göz nuru çalışmalar görenleri hayran bırakıyor. Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale ve ekibi, Aydıncık ilçesine yaptıkları ziyarette, yarı değerli taşların işlendiği atölye ile birlikte işlenen taşların sergilendiği Kültür Evi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Kıymetli Taş Kursu ve atölyesinden mezun olan kadınlar tarafından dernek kurularak, kazanılan beceriler geliştirilip, sanata dönüştürülmeye başlandığını anlatan Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu bildirdi. Dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini vurgulayan Türker, ‘’Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor’’ dedi. Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi Kapsamında ilçeye gelen Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri atölyeden alışveriş de yaptı.