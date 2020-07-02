Gereken yapılsın

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CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, itfaiyenin ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:07
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CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta yaşanan yangında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, itfaiye araçlarının eksikliklerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Keven, “Yozgat'ta yaşanan yangının geç müdahale sonucu komşu binalara sıçraması tüm herkesi korkuttu. Çok şükür cana zarar gelmedi. Ancak büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangından zarar gören hemşerilerime büyük geçmiş olsun’’ dedi.
Keven, Yozgat'ta geçen yıl yaşanan yangın vakalarında da yine itfaiye ekipmanının eksikliğine dikkat çektiğini hatırlatarak, ‘’Bir kez daha bu şehri yönetenlere sesleniyorum; Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yeterli donanımları bulunan itfaiye araçları ne zaman alınacak? 8. Kata bile müdahale etmekte zorlanan bir itfaiyemiz var, oysa ilimizde 15 katlı binalar var. Olası bir yangında ilçelerden yardım istemeden 90 bin nüfuslu bir şehre yetecek kapasitede itfaiye araçlarını artık bu şehre kazandırın’’ uyarasında bulundu.
Milletvekili Keven, istisnasız 2002 yılından beri Yozgat’ı AK Partililerin yönettiğine de vurgu yaparak, ‘’Acaba Yozgat'a kapasitesi yüksek itfaiye aracı almaya gelince mi bütçe bulunmuyor? Bir canımız hayatını kaybetse bunun vebalini ödeyemezsiniz. Artık kısır siyasi çatışmalarınızı ve önce ki dönem işe alınan işçilerle uğraşmayı bırakıp Yozgat'ın sorunlarını çözün!” ifadelerini kullandı.

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