Gerçeği yansıtmamaktadır

Yozgat Valiliği Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada İlgili bakanlıkların açıklamalarına da yer verildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından sosyal medyada yer alan ‘e-devlet verilerinin sızdırıldığı, sızan verileri arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı’ iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yönetimi olduğunu bildirildi. Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği, ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğrafları çipli kimlik kartı görselleri de yer almadığı vurgulandı. Sitede yer alan açıklamada, ‘’Emniyet teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi.

Açıklamada, "Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır’’ şeklinde görüş bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı, "e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. E-Devlet Kapısı'nda vatandaşların kimlik kartı görsellerinin bulunmadığı aktarıldı, E-Devlet Kapısı, "Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir" şeklinde açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından açıklama yapıldı, sahte kimlik kartı üreten sitelerin engellendiği belirtildi, "Sahte kimlik kartı üreten web siteleri USOM ekiplerimiz tarafından daha önce tespit edilerek bu ve benzeri zararlı faaliyet gösteren onlarca web sitesine erişim engellenmektedir. Bunun dışında, münferit biçimde kişilerin web sitelerine ait giriş bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla kullanılan sahte web siteleri ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların her zaman teyakkuzda olması önerilmektedir" belirtildi.