Faiz indirimi yok!

Merkez Bankası'nın geçen perşembe günü politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından kamu bankalarının da destek amacıyla ticari kredi faizlerinde aynı oranda indirime gideceği öne sürüldü. Ancak sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Kamu bankalarının faiz indirimini askıya almasında, doların 10 lira sınırına dayanmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankalarının bugün ticari kredi faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indireceği haberleri piyasaya fısıldanmıştı. Kamu bankalarının aynı şekilde yüzde 17.85'e kadar yükselen mevduat faizlerini de yüzde 14-15 bandına indireceği iddialar arasındaydı. Tüketici kredilerindeyse herhangi bir indirim gündeme gelmemişti. Özel bankalar ise faiz politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Hükümetin ekonomik krize karşı devreye soktuğu kamu bankaları dahil mali kurumların 6 aylık görev zararı temmuz itibariyle 3.4 milyar lira olmuştu.