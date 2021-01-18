Esnaf ziyareti

Başkan Yılmaz, ‘’Ahi Evran kültürünün emektar sanatkarlarını ve İnan Sanayi sitemizin değerli esnafını ekmek teknelerinde ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında fikir telakkisinde bulunuyoruz’’ dedi. Başkan Yılmaz, ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinleyerek, Sanayi Sitesinin ihtiyaçlarına yönelik taleplerin el birliği ile çözülmesi için yol haritası belirlendi. Başkan Yılmaz, ‘’Bugün bizleri işyerlerinde ağırlayan ve gönüllerini bizlere açan kıymetli sanatkarlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.