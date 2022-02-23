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Eslem’e umut

Yozgat'ta faaliyet gösteren yerel gazetelerin personelleri Yozgatlı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 9 aylık Eslem Fatma Altındağ için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak, Eslem Fatma'ya destek olup, yardım istediler.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:08
Eslem’e umut

Yozgat Valiliği izni ile başlatılan yardım kampanyası için en başından beri haberleriyle ve girişimleriyle Eslem Fatma'ya destek olmaya çalışan yerel basın çalışanları bu kez farkındalık oluşturmak ve Eslem Fatma'nın tedavisi için gerekli paranın bir an önce toplanması için sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında bir araya geldiler. Canlı yayına Yozgat'ın Çayıralan İlçesi Belediye Başkanı Ömer Codar ile Sarıkaya İlçesi Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da katılarak, destek oldular. Çayıralan Belediyesi ve kendisinin  geçtiğimiz günlerde Eslem Fatma'ya gerekli destekleri yaptıklarını dile getiren Ömer Codar, ‘’Yavrumuza destek amaçlı 200 adet kumbara yaptırarak 150 adedini Yozgat geneli işyerlerine dağıtıp bir kısmını da Çayıralan’daki işyerlerine getirmiştik. İlçemizdeki yardım kumbaraları görevli heyetimiz tarafından açılarak tutanak altına alınmış ve ilçemiz halkının bağışı olan 7 bin lira bağış Eslem Fatma’nın hesabına yatırılmıştır. Duyarlı halkımıza teşekkür ederim. Allah  Eslem Fatma kızımızı şifa versin'' diye konuştu. MHP İl Teşkilatı olarak her zaman Eslem Fatma'nın yanında olduklarını söyleyen MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ''Hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Atılan her bir adım, edilen her yardım bebeğimizin sıhhatine kavuşacağı yolda umut olacaktır. İnşallah en kısa zamanda gerekli bütün para toplanacak ve Eslem Fatma kızımız şifa bulacak. Bizim inancımız tam’’ dedi. Daha önce Tarihi Roma Hamamı'nın şifalı suyundan kendi tesislerinde ürettikleri termal sıvı sabunlarını tanesi 20 liradan satışa sunarak elde edilen geliri Eslem Fatma’ya bağışlayacaklarını duyuran Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Ürettiğimiz termal sıvı sabunları il merkezimize de göndereceğiz. Orada da uygun noktalarda, satışı yapılarak elde edilen gelir Eslem Fatma’mızı bağışlanacak. Hep birlikte Eslem Fatma’ya nefes olalım’’ diye konuştu. Canlı yayına katılan Eslem Fatma’nın babası Sefa Altındağ ise, kızı için yaptıkları ilk canlı yayını izleterek, kızlarının ilk canlı yayında yanlarında olduğunu ama şu an yoğun bakımda olduğunu söyledi. Eslem Fatma için her dakikanın önemli olduğunu vurgulayarak, kızını çok özlediğini dile getiren Sefa Altındağ kızı için yardım istedi. Sefa Altındağ destek veren herkese teşekkür ederek, ‘’ Kızımın bir an önce sağlığına kavuşması için sizden yardım istiyorum. Lütfen herkes az çok demeden bize destek olsun. Gerekirse bana borç olarak versinler, ben çalışıp öderim borcumu yeter ki kızım sağlığına kavuşsun’’ dedi.  •Sümeyye İlhan•

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