En kıymetli misafirler

Kaymakam Ali Açıkgöz’e Belediye Başkanı Ahmet Öçal, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri, İl Genel Meclisi Üyeleri Nuri Çınar ve Şakir Taşdemir eşlik etti.

İlçede, Ankara’dan gelen çok kıymetli misafirleri ağırladıklarını belirten Açıkgöz, “Şehit annelerimiz, şehit babalarımız, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan eşleri, evlatları ve gazilerimizi ilçemizde ağırlamayı nasip eden Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri kırmayıp davetimize Ankara’dan icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bugün sohbetimiz esnasında bir kez daha bu makamların herkese nasip olmayacağını idrak ettik. Her biri adeta gökyüzündeki yıldızlar gibi olan şehitlerimizin, nasıl yüksek ahlak sahibi olduklarını, nasıl imrenilecek hayatlar yaşadıklarını en yakınlarından dinlemek nasip oldu. Rabbimiz arzu eden herkese bu güzellikleri yaşamayı nasip etsin” dedi.•Haber Merkezi•