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Doğru yerden başlamak

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Evlilik Öncesi Eğitim düzenlendi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:51
Doğru yerden başlamak

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından düzenlenen Evlilik Öncesi eğitimler ile katılımcılara, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmaları, etkili iletişim kurma yolları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edecekleri, ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?’, ‘Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri’ konularında bilgiler aktarıldı. 
Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan biri olduğunu vurgulayan Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, “Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır. Ben kendimin ne kadar farkındayım? Ben kimim? Karşısında ki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da ikinci adım olmalıdır” dedi. 
Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Sosyolog Merve Er, “Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; Evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir. Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir” şeklinde konuştu.
•Haber Merkezi•
 

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