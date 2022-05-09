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Çocuklar istedi başkan kabul etti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde, Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nı ziyaret eden öğrencilerin talebini Başkan kabul etti.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:36
Çocuklar istedi başkan kabul etti

Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nı makamında ziyaret etti. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında uçurma şenliği yapılmasını talep eden öğrencilere Başkan Elbaşı olumlu yanıt verdi ve 19 Mayıs günü kutlama programına uçurtma şenliğini de eklediklerini söyledi. Başkan Elbaşı, ‘’Belediyemize ziyarete Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Uğur Hocam ve minik canlar bizleri ziyarete gelmişler. Ellerinde dilekçe ile 19 Mayıs’ta uçurtma şenliğimizi yapalım mı diye. O zaman şimdiden haber verelim bizde 19 Mayıs ‘ta uçurtma şenliğimiz var ve herkes davetlidir’’ dedi. 

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