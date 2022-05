Cezalar değişti

Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık binasında basın açıklaması gerçekleştirerek stokçulara karşı uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Bozdağ, stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değişeceğini aynı zamanda yeni düzenleme ile bu suçların tutuklama yasağı kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Stokçulara karşı yaptırımların arttırıldığını belirten Bakan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanununun 237. Maddesi fiyatları etkileme suçunu düzenlemektedir. Bu düzenleme caydırıcı nitelikteki içermemektedir. Bu nedenle yapılan çalışma sonucunda cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar olarak düzenlenmesi, eğer besinlerin, malların veya işçi fiyatlarının artmasına yol açacak sonuçlar, yapılan manipülasyonlar ve gerçek dışı haberler oluşturduğu takdirde bu cezanın yarısı oranında artırılması. Ama aynı suçu tellallar, bu işi yapan ruhsatlı simsarlar yaptığı takdirde yarı oranında cezanın arttırılması şeklinde yeniden cezayı tanzim eden çalışmalar yapılmaktadır. Tabi bu fiyatları etkileyerek haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişilere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı olma vasfını yükseltecektir. Birde stokçuluk var. Elindeki malları kamunun ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler, bunları satmayıp ‘bunlar biraz daha pahalılaşsın’ diyerek veya başka hesaplarla satmaktan kaçınanlar var. Burada başka bir cezayı görüyor Türk Ceza Kanunu. Bu cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz. Cezanın hem alt sınırı arttırılmakta hem stokçuluk suçlarında her ikisinin alt ve üst sınırları hem de artırım oranları değiştirilmektedir. Böylelikle bu iki suç da tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Daha önceki düzenleme tutuklama yasağı kapsamı dışında olduğu için bu tedbirin uygulanma ihtimali de yoktu” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ SINIF

HAKİM VE SAVCI OLABİLMEK İÇİN ÜÇ DEFA MESLEK İÇİ

EĞİTİME KATILMA ŞARTI

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin hakim ve savcılara önemli bir tecrübe katacağını söyleyen Bozdağ, “Ben bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden ülkemiz için önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bununla beraber biz birkaç adım daha atıyoruz biz bu düzenlemede. Meslek öncesi hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini ihdas ederek yeni bir statü kuruyoruz. Öte yandan da iyi bir eğitimle mesleğe hazırlanmalarını sağlarken meslek içinde de hakim ve savcılarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyaçları, hukuksal gelişmeler ve diğer konularda bilgilendirilmesi bakımından eğitimi sürekli hale getiren bir anlayış koyuyoruz burada. O da şu; bu düzenleme hayata geçtikten sonra birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olabilme şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitime katılmış olma şartını koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Teftiş konusunda da konuşan Bakan Bozdağ, bundan sonra her adliyenin iki yılda bir rehberlik edici, eğitici yol gösterici geçeceğini söyledi.

Noterlerin değişik görevleri bir arada yaptığını hatırlatan Bakan Bozdağ, noterlik üzerinden attıkları yeni adıma ilişkin şunları söyledi: “Noterlik müessesesi bizim sistemimizde bir güven müessesesi. Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerini Tapu Sicil Müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerin de yapılmasına imkan sağlıyoruz. Bu düzenlemeden sonra Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımı yapan her vatandaşımız bir yandan isterse Tapu Sicil Müdürlüklerine giderek bu işlemi yapabileceği gibi noterliklere de giderek bu işlemi yapabilecek. Noterlere gitmek veya Tapu Sicil Müdürlüklerine gitmek tamamen vatandaşımızın tercihine bırakılmaktadır. Ama noterliklere bu yetki ve görevin verilmesi vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıklar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyoruz. İnsanımız bu tercihten dilediğini kullanacak. Bu sistem, işleyecek.”