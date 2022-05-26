Çalışmalara devam

İlçe genelinde yapılan yol tamirat-tadilat ve temizlik çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Çalışmalara ek olarak Baran Caddesi'nde kaldırım yenileme, aydınlatma ve alt yapı çalışmaları, Nevzat Şener Bulvarı üzerinde eski aydınlatma direklerinin yerine ışık gücü daha yüksek yeni aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları, Kaplıca Mahallesi Hastane Caddesi'nde doğalgaz baz istasyonu için hat çalışmaları ve son olarak Yüksekokul kavşağının alt kısmına yapılacak olan Anadolu Lisesi alanında hafriyat çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

•Haber Merkezi•