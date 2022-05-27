Çalışmalar hız kazandı

İlçede yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan belediye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha rahat ve daha modern yaşaması için ilçenin bozuk yollarında başlatılan çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Kadışehri hizmetin en güzeline layık olduğu ifade eden Belediye Başkanı İrfan Akın, “Bizler ilçemize hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Yürütülen çalışmalar kapsamında söküm ve kumlama çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. İlçe sakinlerimizin daha düzgün ve daha temiz yollara kavuşmaları için ekiplerimiz ara vermeden çalışmaktadır. Bu çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimize ilçe halkımız adına kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

•Haber Merkezi•