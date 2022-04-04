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Bu senede yapıldı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından geçen sene hayata geçirilen 'İftara 5 Kala' programı bu senede devam ediyor.  

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:53
Bu senede yapıldı

Geçen sene başlatılan ‘İftara 5 Kala’ sloganı ile Yozgat’ta araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramların verilmesi bu sene ramazan ayında da devam ediyor. Program kapsamında AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri saat kulesi civarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hurma ve su ikramında bulundular. İftara yetişemeyen vatandaşlar için geçen sene bu uygulamayı başlattıklarını belirten Taşdemir, ”Bu etkinliğimizle birlikte iftara yetişemeyen yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza su ve hurma dağıtarak onlarla birebir iletişime geçiyoruz. Bu güzel ve hayırlı bir çalışmadır. Bu çalışmayı Peygamber Efendimizin, ’Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz’ hadisinden yola çıkarak başlattık. Ayrıca bu etkinliğimizle birlikte gençlik sahada durmadan çalışmalarına devam ediyor ve sahada olan bir gençlik olduğumuzu, halkla iç içe olduğumuzu bu şekilde ifade ediyoruz” dedi.

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