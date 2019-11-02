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Bozdağ Bozok'u ziyaret etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Bozok Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bozdağ Bozok'u ziyaret etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Bozok Üniversitesi'ni ziyaret etti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Bozdağ Bozok'u ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Akdağmadeni ilçesinde Bozok Üniversitesi'ne ait minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi camiasına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Veteriner Fakültesi TOBB Tarafından Yapılacak

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Rektörlük ziyaretinden sonra Sorgun Meslek Yüksekokulunda düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

İstişare toplantısı sonrası açıklama yapan Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Sorgun ilçesinde eğitim öğretime devam eden Veteriner Fakültesi ve Sorgun Meslek Yüksekokulu ziyaret ettiklerini belirterek gerçekleştirilecek çalışmalarla Sorgun’un Yozgat Bozok Üniversitesinin doğu kampüsü haline geleceğini söyledi.

Sorgun ilçesinin Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Bozdağ: “Sorgun ilçemizde eğitim öğretime devam eden Veteriner Fakültemiz Sorgun MYO ile aynı binayı paylaşmakta. Dolayısıyla buraya bağımsız bir Veteriner Fakültesi binasının kazandırılması gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Veteriner Fakültesi binasının yapımı ile ilgili vermiş olduğu sözü yineleyerek 2020 yılı yatırım programına dâhil edildi. İnşallah önümüzdeki yıl Veteriner Fakültesi binasının temelini hep birlikte atacağız” dedi.

KYK’dan Sorgun İlçesine 300 Kişilik Öğrenci Yurdu

Sorgun ilçesinde yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına çözüm üretme çabası içerisinde olduklarını belirten Bekir Bozdağ: “Sorgunda öğrencilerimizin yurt ihtiyacını toplantı kapsamında tekrar değerlendirdik. İlçemizde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından planlanan 300 yatak kapasiteli öğrenci yurdunun projesi bitti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuyu görüştük. İnşallah yeni yurt binasının yapımı önümüzdeki yılın yatırım programına alınacaktır. Yeni yurt binamızda, üniversitemiz ve ilçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Bu tür önemli hizmetlerin üniversitemize ve ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Kantar’a teşekkür ediyor, öğretim elemanları ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

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Bozdağ Bozoku Ziyaret Etti
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