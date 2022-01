Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel tarafından Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde bulunan Roma Hamamı’nın tanıtımına katkıda bulunmak için yazılan ve yönetilen Şifalı Suyun Komik Hikayesi ‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda sahne aldı. Biletlerin saatler öncesinden tükendiği ve halkın yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu iki seans olarak gösterime sunuldu. İlk gösterimini Sarıkaya’da yaptıklarını ifade eden Burak Öngel, ‘’Yaklaşık 2 yıllık Pandemi arasından sonra ‘Basilica Tası Gümüşten’ isimli oyunumuzla ilk Sarıkaya’da, Sarıkaya Belediyesinin daveti üzerine sahne aldık. Sanatseverlerden ve vatandaşlarımızdan çok yoğun ilgi vardı. Çok güzel geçti’’ diye konuştu.

ESİN KAYNAĞIM ROMA HAMAMI

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde yer alan Roma Hamamı’nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer aldığını ve bu kaplıcadan dünyada sadece iki tane olduğunu vurgulayan Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel, ‘’ Sarıkaya Roma Hamamı’nın yaklaşık 2 bin yıllık bir tarihi var. Böyle önemli bir yapının birini Yozgat’ta bulunuyor olması çok değerli. Ben de bir Yozgatlı olarak daha fazla insana duyurabilmek adına bu fikirle yola çıkarak böyle bir tiyatro oyunu yazdım. Yozgat'ın tanıtımı konusunda çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedim.

BİLETLER SAATLER

ÖNCE TÜKENDİ

Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel, sanatseverlerin ve halkın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, biletlerin saatler öncesinden tükendiğini belirtti. Tiyatro oyununun Sarıkaya Roma Hamamıyla ilgili kendisinin farklı bir yorumu olduğunu söyleyen Öngel,’’ Yozgat’tan bir dönem oyunu. Romalılar bir tarafta Sarıkayalılar bir tarafta hikayesi bence komik. Karakterlerin bazılarının ismi gerçek, olayların bazıları abzürt. Günümüze atıflar ve çeşitli şakalar var. Çok eğlenceli ve hareketli bir tiyatro oyunu’’ dedi.

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN İLGİ

Pandemi süreci dolayısıyla seyirciyi ve tiyatroyu çok özlediklerini söyleyen Burak Öngel, ‘’Biz en kısa sürede en güzel oyunu çıkarmaya çalıştık. Çok güzel tepkiler aldık. Çevre ilçelerden, çevre illerden de gelen misafirlerimiz vardı. Sivas’tan, Kayseri’den, Kırşehir’den bizi izlemeye gelen tiyatro severler vardı’’ şeklinde konuştu. Düzenli olarak oynamaya başladıklarını ve oynamaya devam edeceklerini ifade eden Öngel, ‘’ Oyunumuzu Yozgat Merkezde, ilçelerinde, teknik açıdan salonu uygun olan her yerde oynamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda çevre illerde ve başka illerde turnelerimiz olacak. Etkinliklerimizden haberdar olmak isteyen sanatseverler bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler’’ diye açıklamaya yaptı

YENİ OYUNLAR GELECEK

Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel, okumalarına yeni başladıkları bir çocuk oyunu olduğunu belirterek,’’ Çok güzel, danslı, müzikli, çocukların ilgisini çekecek ve mesajı çok güzel olan bir devlet tiyatrosu oyunumuz var. Ona hazırlanıyoruz’’ dedi. Pandemi öncesinde tek kişilik bir oyun olan ve kendisinin oynadığı Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunu da oynamaya devam edeceğini söyleyen Öngel, ‘’Şu an üç oyunumuz var. Şubat ayının ilk haftası da yine benim yazdığım 4’üncü oyunun provalarına başlayacağız. Şu an ismini açıklamayım sürpriz olsun. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyununu yaklaşık 3 hafta sonra oynamayı planlıyorum. Çocuk tiyatrosunu da bir buçuk ay sonra seyirciyle buluştururuz’’ diye konuştu. Yozgat’ta da tiyatroyla uğraşan birilerinin olduğunu hatırlatan Öngel, ‘’ Vatandaşlarımız, sanatseverler sağ olsunlar bize gerekli ilgiyi alakayı gösteriyorlar. Bize ilgi göstermeye devam etsinler, biz de üretelim, ortaya güzel şeyler çıkaralım. Bütün vatandaşlarımızı tiyatro oyunlarımıza bekliyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•