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Baba mesleğini sürdürüyor

ÇAYIRALAN ilçesinin Günyayla köyündeki evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Adem Paldır, baba mesleği ahşap oymacılığını sürdürüyor.

Baba mesleğini sürdürüyor

ÇAYIRALAN ilçesinin Günyayla köyündeki evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Adem Paldır, baba mesleği ahşap oymacılığını sürdürüyor.

20 Ağustos 2019 Salı 07:20
Baba mesleğini sürdürüyor

El emeği göz nuru ile ahşaptan yaptığı tasarımları pazarlamaya çalışan Adem Paldır, ‘’Bunların hepsi el işçiliği. Baba mesleği olduğu için çocukluktan beri ahşabın içindeyiz. Ahşap oymacılığı yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin hiçbirinde torna yok. Çalıştığım belli başlı avizeciler var, onlara veriyorum. Onun dışında normal müşterilerime veriyorum. Atölyem köyümüzde. Avize, ahşap tasarı, şark köşesi ve mobilya yapabiliyoruz. Talebimiz yoğun. Son 2 yıldır yapıyorum bu işi ve 2 yıldır bu işi yapıyorum’’ dedi.

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Baba Mesleğini Sürdürüyor
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