Altyapı çalışmaları

SORGUN Belediyesi, ilçede başlattığı altyapıya yönelik iyileştirme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Ülkü Sokak ve Hastane Caddesi’nden sonra Satranç Sokak’ta da alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını, mekanik serimine başladıklarını bildirdi. Başkan Ekinci, serim sonrasında ise kaldırım çalışması, aydınlatma, asfalt yolu ile konforlu yollara bir yenisini daha ekleyeceklerini kaydetti.

Ekinci, ‘’İlyas Arslan Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesine bağlanan tüm ara sokakların restorasyon çalışmalarını yaparak ara ve ana yolları ile bütünlük sağlayan, altyapısında sorun olmayan aydınlatmaları ile göz alan Sorgun sokaklarını halkımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.