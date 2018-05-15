Aile Haftası dolu dolu

Neşeli, toplumun en önemli kurumu olan ailenin, dini değerlerin, kültürün ve toplumsal yaşam kurallarının öğrenildiği, bireyin en çok etkileşime uğradığı yer olduğuna vurgu yaparak, ‘’Bu nedenle aile bireylerin oluşturduğu toplumun temel taşıdır. Günümüzde aile yapısı ne kadar sağlam olursa, o toplum da o kadar güçlü olur. Uyumlu bir aile ortamında büyüyen ve gelişen çocuk, sağlıklı ve güçlü bir insan olarak topluma katılır. Bu da toplumun sağlam ve güçlü olmasına katkı sağlar’’ dedi.

Neşeli, birçok tehlike ile karşı karşıya kalan, büyük dönüşüm yaşayan aileleri desteklemek, güçlendirmek için merkez ilçe başta olmak üzere Akdağmadeni, Sorgun ve bu ay içerisinde daha etkili çalışacak olan Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi ile çalışmalar yaptıklarını anlattı. Neşeli, ‘’Yozgat il genelinde 2 bin 534 kişiye Aile İçi Eğitim Seminerleri düzenleyerek, aileyi desteklemeye ve güçlendirmeye çalıştık. Bizler toplu faaliyetler yanında aile odaklı çalışmakta olan Aile Sosyal Destek Projesi personeli ile il genelinde 498 haneyi ziyaret ederek, alinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, her türlü desteği sağlıyoruz. Yine bizler ilimizde çok tercih edilmese de psiko-sosyal danışmanlarımızla bireysel çalışmaları da yaygınlaştırmak, ailenin ve bireyin sorunlarını çözmek için kapılarımızı halkımıza sonuna kadar açtık. Kurum bakımı haricindeki 944 çocuğun eğitim, sağlık ve güvenliklerini danışmanlarımızla aile içinde takip edilerek ailenin destekçisi olduk. 2017 yılında hayata geçirip halen devam eden ‘Çocuk Destek Projesi’ kapsamında 80 çocuğumuzun eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenerek, kişisel gelişimlerine katkı sağladık. Aileler ile beraber çocuklarının psiko-sosyal gelişimleri takip etmekteyiz’’ diye konuştu.