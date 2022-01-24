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Açıkgöz’den ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdağon, Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz’ü ağırladı, çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:53
Açıkgöz’den ziyaret

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret etti. Yozgat’ta bir toplantıya katıldıktan sonra Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan’ı ziyaret eden Kaymakam Açıkgöz, Nurdoğan'a gençlere yönelik yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Erdemli bir nesil yetişmesi için İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının çok hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Açıkgöz, ‘’İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan‘a gençlere yönelik projeleri için teşekkür ederim. Devletine bağlı, milli ve manevi değerlerine sadık, insanlık için mücadele edecek bir nesil hedefi için mücadele ettikleri için duyduğum memnuniyeti ifade ettim. Rabbimiz gençlerimiz için çalışan herkesten razı olsun’’ dedi.
Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan ise Saraykent Kaymakamı Açıkgöz’ün kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlim Yayma Cemiyetinin çalışmalarını, hedeflerini anlattı. Yozgat’ta Necip Fazıl Kısakürek öğrenci yurdunda 135 öğrencinin barındığını söyleyen Nurdoğan, cemiyet bünyesine gençlik merkezinin de faaliyet gösterdiğini belirtti. Marifet Okulları ile gençlere hafta sonları eğitimler verdiklerini dile getiren Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin, İlimli, İrfanlı, vatanına milletine sahip çıkan bireyler yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

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