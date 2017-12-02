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-Acemi erler yemin etti  

YOZGAT İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369. kısa dönem 51 er için yemin töreni düzenlendi.

-Acemi erler yemin etti  

YOZGAT İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369. kısa dönem 51 er için yemin töreni düzenlendi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Acemi erler yemin etti  

Yozgat Celal Atik Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yemin törenine Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile yemin eden erlerin aileleri katıldı.
Törende askerlerin yemin etmesinden sonra konuşan İl Jandarma Komutan vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, asker yakınlarına seslenerek,"Değerli anne ve babalar yaklaşık 4 hafta önce kutsal vatani görevini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız, biraz önce huzurunuzda yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında vatan hizmetlerini yerine getirmek için bu kutsal ocağa gelen evlatlarınız, karşınızda gururla onurla dimdik durmaktadır. Gururla bu ocağa gönderdiğiniz evlatlarınızdan uzakta kalmaktan tasalanmayınız. Onlar sadece sizlerin değil bizim de evlatlarımızdır. Silah ve kader arkadaşlarımızdır" dedi.
Yoldaş, "Genç silah arkadaşlarım ve evlatlarım sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Ettiğiniz yemin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün emirlerine mutlak itaatin simgesidir" diye konuştu. Konuşmaların ardından birliğe ilk katılan jandarma er Ünal Ayan yaş kütüğüne isim plakasını çaktı ve daha sonra atış ve sporda başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Tören sonunda yemin eden askerler yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi.

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