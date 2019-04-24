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Su seviyesi yükseldi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde bulunan barajda su seviyesi yükseldi.

Su seviyesi yükseldi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde bulunan barajda su seviyesi yükseldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Su seviyesi yükseldi

Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Sümbül Deresi üzerinde kurulan sulama göleti ile 5 bin 180 dekar tarım alanının kapalı sistemle sulanmasının planlandığını hatırlattı. Başkan Şimşek, 4 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip göletin tamamlanmasının ardından su tutulmaya başlandığını, su seviyesinin yüzde 100’e ulaştığını kaydetti. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, bölgedeki tarım alanlarının sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen göletin bölgedeki tarım alanlarına hayat vereceğini kaydetti. 

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