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ÇOCUK AKLI

YOZGAT'ta bir grup çocuk, mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştürmesi büyük ilgi gördü, çocukların bu hareketi sonrasında Yozgat’a halı saha yapılması konusunda ciddi açıklamalar birbirini kovaladı.

ÇOCUK AKLI

YOZGAT'ta bir grup çocuk, mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştürmesi büyük ilgi gördü, çocukların bu hareketi sonrasında Yozgat’a halı saha yapılması konusunda ciddi açıklamalar birbirini kovaladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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ÇOCUK AKLI

Yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açıp yerler kuruyunca da yeniden sererek maç yaptıklarını belirten çocukları Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, ziyaret ederek, futbol topu hediye etti. Aşağı Nohutlu Mahallesi’ndeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü. Daha önce cadde ve kaldırımlarda futbol oynadıklarını belirten çocuklar, belediyenin arsanın etrafını çevirmesiyle kendileri için oyun alanı oluştuğunu söyledi. Evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere seren çocuklar, burasını halı sahaya dönüştürdüklerini ifade etti. Çocuklar yağmur yağınca halıları topladıklarını, hava açınca da yeniden serdiklerini kaydetti. 
Haluk Levent de destek verdi
YOZGAT’ta çocukların kendi halı sahalarını, kendi imkanlarıyla oluşturulmasının ardından sanatçı Haluk Levent’te kayıtsız kalmadı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların halı saha ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Sanatçı Haluk Levent, ‘Az önce hayırsever bir iş insanı ile görüştüm. Halı sahaı yapıyoruz. Ama şartlı yapacağız. Çocukların öğretmenleri ile görüşeceğiz. Okulun kontrolünde bırakacağız halı sahayı. Derslerini ihmal etmeyen tüm çocuklara halı saha açılacak’ dedi. 

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