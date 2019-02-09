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YENi HiZMET

SORGUN Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle esnafın basit usul beyannamelerini oda olarak kendilerinin hazırlayacağını belirtti.

YENi HiZMET

SORGUN Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle esnafın basit usul beyannamelerini oda olarak kendilerinin hazırlayacağını belirtti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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YENi HiZMET

Kaygusuz, yeni yıl itibarıyla basit usul vergi mükellefi olan esnafın her 3 ayda bir beyanname vereceğini söyledi. Kaygusuz, "486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin, giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları, bundan böyle odamız tarafından tutulacak. 2019 yılından itibaren odamıza kayıtlı olan basit usul esnafımız alacakları şifrelerle birlikte odamıza gelerek beyannamelerini muhasebecilerin yarı fiyatına tutturabilecek" dedi.
Beyanname verecek üye sayısının ne kadar fazla olursa fiyatları da ona göre düşürebileceklerini vurgulayan Kaygusuz, "Bu nedenle odamıza henüz kayıt olmayan esnaflarımızın en kısa zamanda kaydını yaptırıp, alacakları şifrelerle odamıza başvurmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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