Yaz bereketi!

Yozgat’ın yarım asırlık markası Bakgörler Mobilya’nın bir kuruluşu olan Zati Design yaza özel fırsat ürünleri ile dev kampanyanın startını verdi.

Türkiye’nin ilk dekorasyon ve iç mimarlık mağazası olma özelliğini taşıyan Zati Design yaşamın her alanı için fırsatlar sunarken, mobilyada büyük indirimler uyguluyor.

Evini yenilemek isteyenler, evlenecek olanlar için dev kampanya 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

DEĞİŞİM ZAMANI

Zati Design sahiplerinden Ahmet Muş, yaza özel fırsat ürünleri ile dev kampanyanın startını verdiklerini söyledi. ‘Değişim başlıyor’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın bir ay boyunca devam edeceğinin altını çizen Muş, mobilyadan aksesuara yaşamın her alanına dokunan indirim fırsatı sunduklarını aktardı.

Yozgat’ta ev dekorasyonuna farklı bir bakış açısı getirdiklerini ve Türkiye’de ilk mağaza olduklarını belirten Muş, özel tasarımlar ve vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı.

Mobilya, aksesuarın yanı sıra fırsat ürünü olarak TV ünitelerinde de kampanya düzenlediklerine değinen Muş, kampanyanın mutfak modelleri ve banyo modelleri içinde geçerli olduğuna dikkat çekti.

ÖZEL TASARIMLAR

Dekorasyon ve iç mimarlık üzerine özel tasarımlar yaptıklarını kaydeden Muş, vatandaşların isteği doğrultusunda farklı dizaynlar uyguladıklarını söyledi. Vatandaşların tercih ve talepleri doğrultusunda ölçü aldıklarını dile getiren Muş, özel tasarımların ev ve işyerlerine uyguladıklarını kaydetti.

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarının altını çizen Muş, mağazaya gelen herkesin aile sıcaklığını hissettiklerini vurguladı. Tecrübeli personeller tarafından karşılanan vatandaşların güler yüzlü hizmeti aldıklarını belirten Muş, mağazada dekorasyon, iç mimarlık, mobilya, aksesuar, mutfak dolapları ve banyo model tasarımlarının sunulduğunu ifade etti.

Yapmış oldukları bütün ürünlerde aynı garantiyi verdiklerini ifade eden Muş, Yozgat merkez ve ilçelerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına servis ve montaj hizmeti de verdiklerini kaydetti.

