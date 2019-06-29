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Talaşlı imalat merkezi olacak

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Bozok Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Makine Parkı ve Arge Merkezi’ projesiyle Yozgat talaşlı nitelikli imalat merkezi olacak. 

Talaşlı imalat merkezi olacak

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Bozok Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Makine Parkı ve Arge Merkezi’ projesiyle Yozgat talaşlı nitelikli imalat merkezi olacak. 

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Talaşlı imalat merkezi olacak

YOZGAT TSO’nun hazırladığı Avrupa Birliği destekli projeyle ilgili 2 ay önce çalışmalara başlandı. Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nin de içinde yer aldığı projede Yozgat sanayilerindeki makine imalatçılarıyla, TSO önderliğinde ‘ortak makine parkı ve ar-ge merkezi’ kurulacak. Projenin üç gün önce teslim edildiğini anlatan TSO Başkanı Sinan Çelik, “Devlet büyüklerimize, kamuoyuna bildiriyorum. Destek verilirse biz elimizden geleni yaptık. Proje geçerse üniversite yerleşkesi içerisinde Yozgat’ta talaşlı nitelikli imalatın yapılabileceği çok büyük bir atölye kurulacak” dedi.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Çelik, söz konusu makine parkı ve atölyenin Yozgat ve civar illere hizmet edeceğini ve bu sayede Yozgat sanayisinin ciddi bir adım atmış olacağını ifade etti. Çelik, “Yozgat’ın kaybedecek zamanı yoktur. Her anlamda çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Başkanlık sürecinde yaptığı çalışmalardan da bahseden Sinan Çelik, “Göreve geldiğimiz 13 aydan bu tarafa finansal manada nefes kredileriyle üyelerimize ciddi desteklerde bulunduk. Yaklaşık 30 milyona yakın üyemize kredi sağlanması desteğinde bulunduk. Oran Ajansı yönetim kuruluna girdiğim günden bu tarafa diyebilirimki TSO’nun tarihinde verdiği projeyi toplasanız 1 yıl içinde bizim verdiğimiz proje kadar vermemiştir” ifadelerini kullandı.   •Haber: Mustafa TEKER•
 

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